Nonostante la chiusura del mercato, Juric continua a parlare di Miranchuk: a gennaio potrebbero riaprirsi i contatti con l’Atalanta

Il calciomercato non dorme mai. Pur essendo terminata la sessione estiva appena una settimana fa, all’interno degli ambienti granata si continua a parlare di quelle che possono essere le trattative del presente e del futuro. In particolare, considerando l’ultima finestra, secondo Juric l’unico innesto a mancare è stato quello di un trequartista titolare… uno alla Miranchuk. Il giocatore russo è tra i più apprezzati in circolazione dal tecnico croato, che lo scorso anno ha saputo valorizzarlo al massimo. Già diverse volte in questo inizio di stagione l’allenatore ha citato in conferenza il russo, evidenziando la sua mancanza (“Abbiamo perso giocatori come Miranchuk che davano un tocco di classe) e quasi esortando in maniera implicita la società a riportarlo in Piemonte. Desiderio, però, non esaudito da Vagnati e Cairo anche a causa dei tempi ristretti, con il giocatore che è dunque rimasto a Bergamo quasi da separato in casa.

Tentativo a gennaio?

Potrebbe non essere finita, però, la storia tra il Torino e Aleksey Miranchuk. Considerato il suo status da fuori rosa, infatti, è molto probabile che i granata ci riprovino per lui nella sessione invernale di mercato, magari a condizioni più favorevoli dato il suo scarso impiego. Sarebbe un rinforzo importante per la trequarti, considerando i problemi fisici a cui Vlasic è sottoposto – già infortunato contro il Genoa – e la discontinuità permanente di Radonjic. Sicuramente Juric chiederà alla società anche un piccolo sforzo dal punto di vista economico, per poter riavere con sé l’ex Lokomotiv Mosca e poter puntare a qualcosa di più ambizioso. Le alternative nella zona offensiva del centrocampo non mancano, soprattutto ora che il tecnico ha iniziato ad avanzare anche Tameze; il suo eventuale arrivo, però, garantirebbe quel salto di qualità richiesto dallo stesso allenatore.