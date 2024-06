Calciomercato Serie A, tutte le operazioni di sabato 22 giugno 2024: la Juve tenta di cedere Chiesa allo United, la Lazio prepara l’offerta per Greenwood

Sirene inglese tornano a tormentare i tifosi delle squadre di Serie A, specie quelli del Milan. I rossoneri, che già l’anno scorso avevano salutato Sandro Tonali trasferitosi al Newcastle, questa volta devono difendersi dagli attacchi per Fikayo Tomori. Su di lui sembrerebbe esserci lo stesso Newcastle ma, come riporta il Corriere dello Sport, finora non c’è nessuna offerta ufficiale. Dalla Premier è ormai quasi fatto l’acquisto della Juventus per Douglas Luiz dall’Aston Villa, mentre su La Gazzetta dello Sport si leggere di un possibile scambio con il Manchester United che porterebbe Federico Chiesa a Old Trafford un cambio di uno tra Greenwood o Sancho.

Napoli, Conte vuole Spinazzola

Mason Greenwood, come già scritto nell’articolo di ieri, è un obiettivo anche della Lazio. Secondo Il Messaggero , i biancocelesti avrebbero offerto 18 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. In caso di rifiuto dello United, sul piatto verrebbe messo Christos Mandas, per cui il Manchester City aveva offero 12 milioni. Per la Lazio è un nome caldo, si legge su Sky Sport anche quello di Juan Cabal, esterno basso di sinistra già allenato da Baroni all’Hellas Verona.

Conte ha scelto Spinazzola per fascia mancina del suo nuovo Napoli. Secondo Sky Sport nei prossimi giorni contatti tra le parti, che se fossero favorevoli porterebbero l’esterno a lasciare la Roma a zero, vista l’imminente scadenza del contratto. Intanto sull’altra fascia, a destra, il Napoli potrebbe ancora fare a meno di Alessandro Zanoli. Dopo il prestito alla Salernitana, il terzino verrebbe nuovamente prestato ma al Cagliari.

L’Udinese sogna il ritorno di Alexis Sanchez

La Fiorentina lavora per l’acquisto di una prima punta. Come riporta Sky Sport, i viola avrebbero avuto un primo contatto con il Barcellona per Vitor Roque, brasiliano del 2005. L’altra pista è quella di Thijs Dallinga dal Tolosa, ma la richiesta di 25 milioni viene considerata eccessiva. Passando alle squadre che lottano per non retrocedere, il Verona è interessato a Makengo, su di lui anche Empoli e Lecce, e Kelvin Yeboah, su cui può innescarsi un derby veneto col Venezia. Infine una notizia di attualità con un che di nostalgico. L’Udinese, scrive Sky Sport, starebbe pensando di riportare in Friuli Alexis Sanchez, il cui contratto con l’Inter va verso la scadenza.