Calciomercato Serie A / Continuano le trattative: la Juve offre Dragusin per Locatelli, Cragno piace all’Atalanta

Si avvicina sempre di più la data che aprirà ufficialmente il calciomercato estivo. I club di Serie A sono già al lavoro per non farsi scappare le occasioni migliori. Tante le trattative che potrebbero presto aprirsi ed altrettante ancora in fase di elaborazione. Tra i nomi più blasonati c’è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, punta di diamante dell’Udinese e finito nel mirino di diversi club, tra i quali Milan e Inter. Il derby della Madonnina sul fronte mercato non ha però portato frutto perchè ad aggiudicarsi il trequartista ci ha pensato l’Atletico Madrid. Trentacinque milioni di euro più bonus avrebbero infatti convinto i riulani a lasciarlo andare in rojiblanco. Non è però l’unico compaesano che il Cholo Simeone vorrebbe con sè. Il tecnico dei Colchoneros ha messo nel mirino anche Paulo Dybala. Il prezzo che il tecnico è disposto a pagare porta il nome di Saul Ninguez, eventuale contropartita per la Joya. Molto dipenderà però dalla volontà del giocatore stesso.

Juve, Buffon torna al Parma. Ancora stallo per Pogba

La Juve intanto sta cercando di gestire altre situazioni. È infatti arrivato l’annuncio del ritorno di Gigi Buffon al Parma, che lascerà quindi nuovamente i bianconeri per tornare dove tutto è iniziato. Al suo posto, è coparso sulla lista il nome di Diego Alves, estremo difensore del Flamengo. Sul fronte centrocampo, continuano i corteggiamenti nei confronti di Pogba. La Juve sarebbe disposta ad offrire uno dei pezzi pregiati in rosa, Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Mole e che piace anche al PSG, prossima squadra di Donnarumma. Lo United vuole però monetizzare e non accetta contropartite. Resta invece un sogno proibito Harry Kane, tra i possibili sostituti di CR7 in caso di addio: il Tottenham vuole infatti 175 milioni, troppi anche per i bianconeri. Resta sotto i riflettori anche il nome di Locatelli, autore di una doppietta contro la Svizzera: sale il prezzo del suo cartellino, che potrebbe ridursi con l’inserimento di Dragusin nella trattativa tra Juve e Sassuolo.

Serie A, gli intrecci di mercato delle altre

Non solo queste le trattative in corso. La Roma, con l’arrivo di Mourinho, starebbe pensando infatti ad un nuovo nome per la porta giallorossa. In pole c’è Gollini, che lascerebbe libero uno slot alla Dea. Tanti i possibili sostituti: tra questi figura il nome di Cragno, che piace anche al Toro per un eventuale post-Sirigu. Oltre all’estremo difensore del Cagliari, c’è anche quello del Napoli, David Ospina, che potrebbe però essere scambiato con Andrea Consigli del Sassuolo. I partenopei intanto cercano una soluzione per Fabian Ruiz, che ha respinto il rinnovo proposto, spingendo per andare a giocare in Liga. Nessuna offerta è però ancora stata messa sul piatto e la fase di stallo non evolve.