Calciomercato Torino / I granata tengono aperte altre porte, oltre a Messias: piace Orsolini del Bologna, ma i costi sono alti

Davide Vagnati ha due forni dai quali sta cercando di attingere un rinforzo in attacco. C’è Junior Messias, il trentenne esploso in Serie A solo nell’ultima stagione, con la maglia del Crotone, per il quale la trattativa sta procedendo, per ora, a rilento. Poi c’è Riccardo Orsolini. Un profilo diverso: più giovane di sei anni (è del 1997), più costoso, reduce da una stagione in cui non è stato un titolare inamovibile nel Bologna di Mihajlovic – e nonostante questo ha messo assieme nove gol e quattro assist.

Le condizioni del Bologna per una trattativa difficile

I granata si sono fatti avanti, per il numero 7 dei rossoblu. Per ora non hanno inviato un’offerta economica, ma sono consapevoli che da parte felsinea è irricevibile una proposta contenente una contropartita, pur se gradita come Lyanco (che è in uscita e al Bologna potrebbe comunque andare, alla fine). A Juric l’ala scuola Juventus piace: secondo il tecnico può essere un’ottimo rinforzo per dare fantasia al 3-4-2-1. Potrebbe giocare nei due dietro alla punta, esattamente là dove si sistemerebbe anche Messias.

Orsolini costa di più, dicevamo. Ma l’investimento sarebbe ammortizzato dalla giovane età. Anche su di lui c’è concorrenza, come su Messias: Napoli e Lazio hanno già sondato il terreno. Insomma, nemmeno questa è una trattativa facilmente percorribile. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Toro cerca qualità ma ha poche risorse, in attesa delle cessioni.