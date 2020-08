Dopo Linetty un’altra mezzala: Toro vigile su Barak e Krunic

Calciomercato Torino / Vagnati lavora con il Milan e l’Udinese per portare in granata ancora un centrocampista: in ballo Krunic e Barak

Vagnati sta facendo il possibile per creare una rosa su misura per Giampaolo nel minor tempo possibile. Sono già approdati alla corte dell’ex allenatore rossonero i primi due acquisti: Rodriguez per la difesa e Linetty per il centrocampo. Quest’ultimo però non è sufficiente a soddisfare le richieste della nuova guida tecnica granata, che vorrebbe avere a disposizione anche un altro centrocampista da poter sfruttare. Il polacco è arrivato come sostituto di De Silvestri, sempre più vicino al Bologna, ma ora il Toro continua a monitorare Barak e Krunic.

Il Milan valuta Krunic 8 milioni

Giampaolo non vuole commettere lo stesso errore che è costato caro a Mazzarri. La rosa corta si è infatti rivelata insufficiente per sopperire alle mancanze del Torino, impegnato su diversi fronti nella stagione passata.

Oltre al discorso regista (il sogno Torreira e la scommessa Fausto Vera), Vagnati sta lavorando per portare sotto la Mole uno tra Krunic o Barak. Il Milan – società con la quale spesso Vagnati si è ritrovato a parlare per via di Rodriguez – detiene il cartellino del bosniaco e per lui chiede 8 milioni. L’affare non si è ancora chiuso ma c’è un’alternativa.

Toro, Barak tra gli obbiettivi di vecchia data

É infatti tornato in auge Barak, già tra gli obbiettivi del Torino lo scorso anno e nella sessione di mercato invernale. Fino ad ora, i granata non sono riusciti a convincerlo, ma potrebbe essere la volta buona. Il detto dice “chi la dura la vince” ed il corteggiamento da parte del Toro potrebbe finalmente avere un epilogo felice. Il ceco potrebbe essere sfavorito dal modulo scelto per la prossima stagione, con Gotti che predilige il 3-5-2. Il cambio della guardia sulla panchina del Toro e l’arrivo di Giampaolo potrebbero averlo convinto, con l’Udinese verso l’apertura alla cessione.