Lo voleva alla Spal ora può riportarlo al Toro: Vagnati al lavoro per Falque

Calciomercato Torino / A gennaio lo ha cercato quando era ancora alla Spal, con Vagnati Falque può tornare al centro del progetto Toro

Se il campionato resta fermo, non si può dire lo stesso del Torino sul fronte mercato. Oltre ai nuovi profili seguiti dal club granata, resta forte la volontà di riportare uno dei big in granata: Iago Falque. Lo spagnolo a gennaio è stato oggetto del desiderio della Spal: e l’allora ds dei ferraresi, Vagnati, può adesso lavorare per riportarlo al centro del progetto del Torino. Un progetto che, almeno con Mazzarri in panchina, non prevedeva la presenza del numero dieci, tanto che nell’ultima sessione di calciomercato il Torino ha scelto di privarsene. E il Genoa? Resta ovviamente da superare uno scoglio, dato che il giocatore si è trasferito in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Falque: il Genoa può esercitare il riscatto

La cifra fissata per il riscatto è piuttosto alta: 13 milioni. Falque, nell’ultima intervista rilasciata, ha mostrato di essere pronto a tornare nel club che ne detiene il cartellino: “Se parliamo del futuro, ovviamente, devo pensare a Torino, ho ancora un contratto con loro, quello che spero è che Toro e Genoa riescano a salvarsi.“, queste le parole dello spagnolo, che ha sempre mostrato di tenere particolarmente al Toro, tanto da salutare i suoi tifosi con grande affetto prima di trasferirsi al Genoa.

Vagnati può riportare lo spagnolo sotto la Mole

Falque potrebbe quindi tornare e rimettersi in discussione: con un nuovo allenatore (Longo o chi lo dovesse sostituire) e con la voglia di dimostrare il proprio valore. Un infortunio rimediato prima del derby di novembre era costato caro all’attaccante, impossibilitato a scendere in campo fino a gennaio, quando è tornato in panchina per poi essere ceduto al Genoa.