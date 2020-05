Petrachi-Roma, è già finita? Il suo addio può favorire le trattative col Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Cairo non vuole trattative con Petrachi ma se lascerà la Roma l’asse con la Capitale in estate può tornare caldo

Dopo appena un anno, l’esperienza alla Roma di Gianluca Petrachi sembrerebbe già essere giunta al termine: il direttore sportivo è ai ferri corti con il presidente James Pallotta e con il direttore tecnico Franco Baldini, che non sarebbero contenti del suo operato in questi mesi e ancora meno delle sue esternazioni pubbliche. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il ds da un paio avrebbe addirittura lasciato la Capitale e sarebbe stato irreperibile per tutti, compresi i calciatori che avrebbero perso fiducia in lui. Cosa c’entra questo con il Torino? Se Petrachi lascerà effettivamente il club giallorosso, l’asse di mercato con la Roma potrebbe tornare a essere molto caldo.

Torino: tra Cairo e Petrachi la frattura non si è ricomposta

Urbano Cairo, infatti, non ha intenzione al momento di imbastire trattative con il suo vecchio direttore sportivo: il presidente granata non ha digerito quel che è accaduto un anno fa, quando Petrachi si è accordato con la Roma dopo aver più volte negato la trattativa. Lo dimostra anche il fatto che la scorsa estate il patron granata ha spento sul nascere qualsiasi discorso con la società giallorossa ma, con un nuovo ds alla corte di Pallotta, tutto potrebbe cambiare, soprattutto perché la situazione finanziaria della Roma non è delle più floride e diversi giocatori finiranno sul mercato. E da Juan Jesus a Perotti, passando per Florenzi (che tornerà dal prestito al Valencia), nella capitale i calciatori che possono fare gola al Torino non mancano.

Calciomercato: tra Torino e Roma quanti affari negli ultimi anni

Prima del passaggio di Petrachi da una società all’altra, molte sessioni di mercato sono state caratterizzate da diversi affari portati a termine dal Torino con la Roma. Dal club giallorosso sono arrivati Adem Ljajic e Iago Falque, ma anche alcuni giocatori che hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative come Leandro Castan, Juan Iturbe e Umar Sadiq. Ha fatto invece il percorso inverso Bruno Peres. A questa lista di trattative concluse nella prossima estate potrebbero aggiungersene altre.