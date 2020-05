Toro, idea Giampaolo, concorrenza per Juric, ma Longo merita una chance: il punto

Il primo compito del neo ds Davide Vagnati sarà risolvere la questione allenatore: Moreno Longo merita un’occasione per guadagnarsi la conferma

Marco Giampaolo, Ivan Juric ma anche Rolando Maran e Leonardo Semplici: alla panchina del Torino negli ultimi giorni sono stati accostati i nomi di diversi allenatori. Questo perché con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Davide Vagnati, il presidente Urbano Cairo ha iniziato a prendere in considerazione anche l’ipotesi di un altro cambio alla guida della squadra, dopo che solamente poche settimane prima dello stop del campionato l’aveva affidata a Moreno Longo. E proprio l’ex tecnico della Primavera dovrà ora condurre la formazione granata alla salvezza, nel caso in cui la serie A dovesse riprendere.

Torino: da Giampaolo e Juric, tutte le opzioni per il futuro

Tra gli allenatori che sono seguiti per la prossima stagione, come detto, c’è Ivan Juric: il tecnico croato fino a questo momento ha ottenuto risultati straordinari e sorprendenti alla guida del neopromosso Hellas Verona, autentica squadra rivelazione del campionato, che è tra l’altro in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. L’ottima stagione dei veneti non è passata inosservata neanche al di fuori dei confini nazionali, tanto che anche il West Ham sta pensando a Juric come allenatore per l’anno prossimo. In Italia, invece, a far concorrenza al Torino c’è la Fiorentina. Sembra invece meno complicata la strada che porta a Marco Giampaolo: il tecnico è ancora sotto contratto con il Milan ma i rossoneri lo libererebbero volentieri in modo da risparmiare su un ingaggio. Sono invece più indietro nelle gerarchie gli altri candidati alla panchina granata.

Torino: Longo merita fiducia

Qualche possibilità di restare ce l’ha però anche Moreno Longo: se il campionato dovesse effettivamente riprendere, il tecnico avrà tredici partite di tempo per dimostrare, sul campo, di meritarsi pienamente la panchina del Torino e guadagnare il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

E la fiducia di Urbano Cairo la meriterebbe pienamente. Non solo per quanto dimostrato negli anni con la Primavera (ma anche alla Pro Vercelli o al Frosinone), ma perché non si possono di certo imputare all’allenatore grosse responsabilità neanche per le tre sconfitte nelle sue prime tre partite sulla panchina granata: ha ereditato una squadra completamente allo sbando – reduce dal 0-7 casalingo contro l’Atalanta e dal 4-0 subito a Lecce nelle ultime due partite di campionato giocate sotto la guida di Walter Mazzarri – e con una condizione atletica pessima. E’ decisamente ancora troppo presto per bocciare Longo, ma lo è anche per abbandonare quel processo di granatizzazione, iniziato proprio con l’arrivo dell’ex tecnico della Primavera (e del suo staff di cui fa parte anche Antonino Asta), che a questo Torino, da tempo sempre più lontano dai propri tifosi, farebbe più che bene.