Calciomercato Torino / I rossoblù pensano all’obiettivo granata Aleksej Miranchuk per rinforzare la rosa di Shevchenko

Danze sul fronte mercato in procinto di aprirsi per il Torino, già al lavoro da qualche tempo per assicurare a Juric gli innesti giusti. Tra questi, compare il nome di Miranchuk, trequartista di proprietà dell’Atalanta accostato al club granata di recente dopo un incontro con la dirigenza nerazzurra. Il classe ’95 vuole infatti giocare di più e per farlo, non esclude la possibilità di lasciare la Dea. La sua sembra però essere una trattativa più difficile del previsto: oltre al mancato accordo tra le parti, più propense al prestito date le cifre imposte dai bergamaschi (15 milioni per il cartellino), si è inserito un terzo incomodo che potrebbe indirizzarlo verso un’altra destinazione: il Genoa di Shevchenko.

Toro, Miranchuk piace a Shevchenko

Il Grifone, che ha di recente fermato l’avanzata degli uomini di Gasperini, è pronto ad affondare il colpo per assicurarsi il talento, elogiato da Shevchenko in diverse occasioni, per migliorare l’attuale situazione di classifica. Questa mossa potrebbe perciò compromettere quanto tentato fin qui dai granata, che si sono mossi per tempo senza però chiudere l’accordo. Anche Juric dal canto suo vuole rinforzi adeguati e tra i settori di campo a cui pensare c’è anche quello della trequarti. Il tecnico granata ha dalla sua il fattore gioco, che ricorda per molti aspetti quello dell’attuale allenatore dell’Atalanta e che potrebbe quindi facilitare la vita ad entrambe le parti. La decisione finale spetta però al giocatore e ad ora, la fumata resta grigia.