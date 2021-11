Calciomercato Torino / L’agente di Miranchuk ha incontrato la dirigenza dell’Atalanta: i granata ci pensano per gennaio

Aleksej Miranchuk vuole più spazio, che sia a Bergamo o altrove. Per reclamarlo, è arrivato in Italia il suo agente, che già a inizio novembre aveva annunciato un imminente incontro con la famiglia Percassi. Il primo faccia a faccia con la dirigenza dell’Atalanta è andato in scena venerdì. Poche indiscrezioni, solo un indirizzo chiaro: il calciatore deve giocare di più e per farlo è disposto anche a lasciare la Dea per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A. Qui si inserisce il Torino, che non è l’unica pretendente interessata ma si è fatta avanti per tempo, chiedendo informazioni per il trequartista russo classe 1995.

Il Torino cerca rinforzi di qualità

Il Toro è a caccia di qualità. A gennaio, Juric ha bisogno di pochi rinforzi ma ben ragionati. E non sarebbe male inserire in rosa un calciatore che, con Gasperini, ha già lavorato su molti dei concetti che anche il croato propone. Certo, per approfondire il discorso i granata dovranno innanzitutto sfoltire il reparto. Cairo e Vagnati proveranno a piazzare almeno Verdi e Zaza, nel reparto offensivo.

Solo così, si creerebbero le condizioni per affondare il colpo su Miranchuk. Di tempo ce n’è, ma il Torino deve mettere sin da ora le basi. Qualche contatto c’è già stato, nell’attesa di entrare nel vivo della trattativa. A quel punto si parlerà di formula e cifre. Con una premessa: a Juric, il prestito secco non basta.