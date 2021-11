Calciomercato Torino / E’ stato in Argentina per cercare rinforzi, ora Vagnati non deve scontentare nessuno: né Cairo né Juric

Durante la sosta per le Nazionali, Davide Vagnati ha cercato in Argentina le risposte al suo dilemma. Come si rinforza questo Torino? Con Francisco Ortega, classe ’99 del Velez, che il ds ha visionato di persona? Domande su domande. L’uomo mercato di Urbano Cairo non sta vivendo mesi facili. In estate, è finito nel mirino di Juric assieme al suo presidente per i mancati acquisti – poi arrivati con un colpo di coda comunque notevole -, ora si sta preparando a gennaio, ma ha già subito le pressioni dell’allenatore che vuole sfoltire la rosa e poi rimpolparla aggiungendo qualità.

Juric vuole contare nelle scelte

E’ vietato sbagliare, nel prossimo mercato. Vagnati lo sa. Anche perché ci sono in gioco gli equilibri di una società che, dal giugno scorso, ha un allenatore che vuole pesare – e non poco – sulle scelte strategiche. Juric ha una personalità da manager, Cairo e Vagnati se ne sono accorti. “Mi auguro che la mia parola sia ascoltata”, ha detto qualche settimana fa il tecnico, “ho già accettato cose che non avrei dovuto accettare, devo essere più convincente”.

Le prove di Vagnati: tra cessioni e rinnovi

Il dirigente si ritrova quindi tra due fuochi. Da un lato c’è Cairo, che gli chiede di vendere gli esuberi ma di farlo bene. Dall’altro c’è Juric, che vuole avere voce in capitolo sulle scelte di mercato. Vagnati ha di fronte sfide ardue, compresa la partita dei rinnovi (quelli di Bremer e Singo, più che Belotti). Per non uscirne ridimensionato, il ds dovrà cercare di non scontentare nessuno, né il patron né l’allenatore.