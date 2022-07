Calciomercato / Il terzino del Rimini Kevin Haveri ha confermato l’interesse dei granata e la trattativa in corso tra i due club

Una favola che potrebbe diventare realtà quella di Kevin Haveri, ma che non sembra premere troppo sul giovane. Il terzino albanese è infatti di proprietà del Rimini, club che milita in Serie D ma avrebbe attirato su di sè le attenzioni del Torino. “C’è stato un interesse del Torino. I due club stanno discutendo per un mio trasferimento ai granata. Ovviamente mi fa molto piacere ma adesso sono nel Rimini, sono contento qui e penso a fare bene in biancorosso“, queste le sue prime parole a riguardo seocndo quanto scritto dal Corriere di Romagna.

Toro, trattiva che prosegue per portare Haveri sotto la Mole

I due club stanno quindi trattando per il giocatore ma a fare da intoppo ci sarebebro alcune regole burocratiche che prevedono prima delle presenze con il club di Serie D con cui ha vinto il campionato prima di passare ad un club professionistico e quindi cambiare status, essendo tesserato come extracomunitario. Haveri non si perde d’animo: “Di certo, occasioni come quelle di approdare in Serie A non capitano spesso e sono orgoglioso. Voglio ringraziare il direttore sportivo Maniero per avermi portato in Romagna, lo staff e il presidente Rota“.