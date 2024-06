L’ultimo nome sondato da Davide Vagnati è quello di Tommaso Pobega, che ha già vestito la maglia del Torino

Davide Vagnati si è già messo a lavoro in vista del mercato estivo con l’obbiettivo di individuare i giusti rinforzi da mettere a disposizione del nuovo allenatore granata. Tra questi c’è Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan con un passato all’ombra della Mole. Nella stagione 2021/2022, infatti, era stato un titolare nel reparto di Ivan Juric. Per lui una stagione di livello, con 33 presenze arricchite da 4 gol e 3 assist. Ora Vagnati lo rivuole e il Milan può cederlo.

Nel Milan non c’è spazio

L’ultima stagione in Serie A di Tommaso Pobega è stata piuttosto complicata. Il Milan si è rinforzato e non poco a centrocampo, portando a Milano giocatori del calibro di Reijnders e Loftus-Cheek, che di fatto hanno chiuso le porte all’ex Toro. Come se non bastasse il ragazzo è stato fortemente condizionato dagli infortuni, che lo hanno tenuto fuori per gran parte della stagione. Lesione del tendine retto femorale sinistro la diagnosi per Pobega, che non ha visto il campo da dicembre ad aprile. La sua condizione fisica in vista dell’inizio del nuovo campionato sarà sicuramente un’incognita, ma Vagnati è interessato a riportarlo al Toro e a dargli fiducia. Difficile che nel Milan possa trovare spazio e il club rossonero non dovrebbe fare grande resistenza in merito a una sua cessione. In caso di arrivo in granata poi dovrà giocarsi le sue carte e lottare per un posto da titolare, in un centrocampo già ricco di interpreti con Ilic, Ricci, Gineitis, Linetty, Tameze e Vlasic. Starà poi al nuovo allenatore stabilire le nuove gerarchie, ma quel che è certo è che il nome di Pobega farebbe sicuramente comodo al Toro e Torino sarebbe la giusta piazza per il suo rilancio.