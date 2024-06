Si inizia a pensare al calciomercato in casa Torino: tutte le occasioni dalla lista degli svincolati che possono intrigare i granata

Entra nel vivo il calciomercato del Torino. Mentre si avvicina sempre più l’arrivo di Paolo Vanoli come nuovo allenatore, il club granata inizia a fare sul serio soprattutto per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti nomi sono stati fatti, ma prima di dare il via alle trattative Vagnati e Cairo attendono di formalizzare l’arrivo del nuovo tecnico. In un mercato che probabilmente non vedrà cessioni grosse e dunque finanziamenti importanti, ecco che allora il club può pensare di affidarsi al mercato degli svincolati per sistemare alcuni reparti in particolare. Tra i tanti giocatori con il contratto in scadenza, tre possono fare al caso del Torino.

Le occasioni a parametro zero

JUAN MIRANDA (REAL BETIS) – Miranda è un terzino sinistro spagnolo, in grado di giocare sia a 4 che a 5. Cresciuto nella Masia del Barcellona, è riuscito a esordire con i blaugrana prima di passare allo Schalke 04 e poi al Betis. Nonostante abbia solo 24 anni conta una grande esperienza a livello internazionale, e un suo ipotetico approdo potrebbe incrementare di molto il livello della fascia sinistra, che nelle ultime sessioni di calciomercato non è stata migliorata.

DENNIS PRAET (LEICESTER CITY) – Il nome di Praet è sempre un evergreen per il mercato del Torino. Da quando il belga ha lasciato la squadra ormai due anni fa è stato accostato più volte ai granata, proprio perché si sarebbe adattato molto bene ai dettami di Ivan Juric. Nella stagione appena terminata il fantasista ha giocato in Serie B inglese con il Leicester, mettendo insieme 17 presenze e un solo assist. Il suo desiderio, come detto più volte, sarebbe quello di tornare all’ombra della Mole, e in caso di approccio della società non ci sarebbero ostacoli per un suo ritorno.

ALEX BERENGUER (ATHLETIC BILBAO) – Altro giro, altro ex. Berenguer ha vestito la maglia del Toro dalla stagione 17/18 a quella 19/20, lasciando bei ricordi ai tifosi. 10 gol e 12 assist in 97 partite, che hanno attirato l’attenzione dell’Athletic Bilbao. In terra basca l’attaccante ha fatto molto bene, arrivando a conquistare una Copa del Re e una Supercoppa Spagnola. Le strade dei baschi e del giocatore però adesso si divideranno, e Vagnati potrebbe farci un pensierino per affiancarlo a Duvan Zapata.