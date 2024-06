Dopo l’esperienza in patria, Ilkhan farà rientro a Torino e verrà valutato durante il ritiro: solo in seguito si deciderà il suo futuro

Il Torino si prepara a riaccogliere in casa tutti i giocatori che nel corso di questa stagione hanno svolto esperienze in prestito. Da Demba Seck a Yann Karamoh, passando per Nemanja Radonjic ed Emirhan Ilkhan: tutti si ritroveranno al Filadelfia nei primi di luglio per la preparazione estiva, ma in pochi verranno valutati in ritiro. In molti sono tra i partenti a priori, mentre tra questi chi ha una chance di rimanere è il centrocampista turco. Ilkhan ha trascorso la scorsa stagione in patria, all’Istanbul Basaksehir, ritrovando la buona condizione che aveva fatto sì che il club granata puntasse su di lui.

Stagione positiva in Turchia

Dopo la sfortunata parentesi in prestito alla Sampdoria, culminata con la retrocessione in Serie B, il centrocampista classe 2004 è stato ceduto nuovamente dal Torino. Diverse squadre turche avevano chiesto informazioni per lui, ma alla fine ad avere la meglio sono stati i blu di Istanbul. In patria Ilkhan ha messo insieme 34 presenze, arricchite da 2 gol e 3 assist. Un bottino non eccezionale ma sicuramente buono, utile anche dal punto di vista psicologico per ripartire.

Futuro da definire

E chissà che il turco non possa ripartire proprio in maglia granata. Come detto, infatti, a luglio rientrerà al Filadelfia e verrà testato dal nuovo allenatore. Se non ci saranno offerte e se riuscirà a convincere il nuovo mister, Ilkhan potrebbe poi certamente partire in ritiro, e magari guadagnare minuti nelle varie amichevoli che possano dargli visibilità. Al Toro serve un regista come lui, che possa fare anche semplicemente da ripiego a Ilic e Ricci, e la speranza è che Ilkhan possa rispettare le aspettative prefissate ormai due estati fa.