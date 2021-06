L’accordo tra Samp e Parma per D’Aversa ha convinto i blucerchiati più dell’offerta del Torino sul fronte Giampaolo

Ancora poche panchine in bilico per la Serie A della prossima stagione. Tra queste c’è ancora quella della Sap, vicina però alla dirittura d’arrivo. La fumata per il grande ritorno di Giampaolo in blucerchiato è diventata ufficialmente nera. A prendere il suo posto ci ha infatti pensato Roberto D’Aversa, lasciato a piedi dal Parma e pronto a rimettersi in gioco. Una stagione da pianificare ed un mercato da animare: il tempo cominciava a stringere ed alla curva finale è arrivato il sorpasso. La causa principale di questo dirottamento da parte del Doria però si nasconde dietro l’ingaggio dei due tecnici, entrambi assistiti da Tullio Tinti, ed alla risposta delle rispettive società che li hanno liberati dai loro oneri.

Samp-Giampaolo: il Toro non sgrava i blucerchiati dell’ingaggio del tecnico

Il vincolo di Giampaolo con il Torino si è allentato inizialmente a gennaio, a causa dell’esonero arrivato dopo il pareggio con lo Spezia. Per spezzarlo definitivamente però, Cairo avrebbe dovuto attendere il 2022, continuando a versare lo stipendio, oppure sperare nell’arrivo di qualche altro club e pagare una sorta di buonuscita per liberarlo. I risultati negativi raccolti dal tecnico, hanno però ridotto il numero degli interessati alla Sampdoria. A mantenere viva la distanza tra i due club lo scoglio dell’ingaggio: il presidente granata non si è infatti spinto oltre i 500 mila euro di buonuscita, cambiando di poco la somma che avrebbe poi gravato sulle spalle dei doriani (4 milioni lordi fino al 2022 secondo quanto riportato dal Secolo XIX).

Parma, la buonuscita a D’Aversa convince la Samp

La Samp ha quindi preso tempo, continuando a guardarsi intorno. La manna dal cielo chiamata Parma è poi finalmente arrivata, assicurando al club un affare più conveniente e scalzando definitivamente l’opzione Giampaolo. I ducali hanno messo sul piatto una buonuscita di 300 mila euro, utile ad avvicinarsi alla somma richiesta da D’Aversa. L’ingaggio dell’ex Parma è pari ad 800 mila euro più bonus di 50 mila, somma decisamente più bassa rispetto a quella percepita da Giampaolo. Alla fine a rimetterci sarà quindi il Torino, colpevole di non essere sceso a compromessi.