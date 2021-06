Il Toro ha deciso di non aspettare la fine dell’Europe per decidere chi difenderà i pali granata la prossima stagione

Impegnato all’Europeo, dove si trova con la Nazionale azzurra e dove ha collezionato una presenza subentrando a Donnarumma nella fase a gironi, Salvatore Sirigu resta ad oggi ancora il portiere del Torino ma evidentemente solo sulla carta. Se per Belotti ogni discorso è stato rimandando a dopo la manifestazione, per l’estremo difensore il discorso è ben diverso. Il Toro si è infatti mosso nelle ultime settimane facendo intendere che il futuro di Sirigu non sarà granata. Questo non stupisce: dodici mesi fa il portiere aveva chiesto la cessione salvo poi restare anche per la mancanza di offerte, stavolta invece potrebbe lasciare Torino a un anno di scadenza dal suo contratto. La destinazione? Stavolta il mercato dei portieri è decisamente movimentato e per lui potrebbe registrarsi un ritorno a casa. Dipenderà ovviamente dalle uscite, in questo caso del Cagliari, e del destino di Cragno.

Sirigu-Cagliari: si fa se parte Cragno

Cragno non è incedibile: questo è quello che più volte ha ribadito il ds Capozucca, confermando che di fronte all’offerta giusta il portiere potrebbe partire. Ed è qui che il destino del portiere della squadra sarda si va ad intrecciare con quello di Sirigu. Lui sardo di nascita potrebbe giocare con la maglia del Cagliari la prossima stagione se ogni incastro dovesse sistemarsi nel modo giusto. Intanto il Toro ha rinnovato il contratto di Milinkovic-Savic ed è vicino a Berisha: due giocatori che andranno ad essere valutati da Juric, il quale sceglierà chi sarà il titolare.