De Silvestri ha lasciato il Toro: è UFFICIALE

Il contratto che legava Lorenzo De Silvestri al Torino è ora scaduta: il terzino è il primo calciatore a lasciare la squadra granata in questo mercato

Lorenzo De Silvestri non è più un giocatore del Torino. Ieri è infatti scaduto il contratto che legava il terzino alla società granata: da oggi è svincolato ma presto diventerà un nuovo calciatore del Bologna (la firma potrebbe arrivare già quest’oggi). De Silvestri ha vestito la maglia del Toro per quattro stagioni: arrivato nell’estate del 2016 per volontà del tecnico Sinisa Mihajlovic, sotto la Mole ha collezionato 128 presenze (tra campionato e coppe) arricchite da 13 reti, l’ultima al Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia (partita finita 1-1 e poi vinta ai rigori dalla squadra di Walter Mazzarri).

Calciomercato Torino: De Silvestri saluta

A differenza di Cristian Ansaldi e Samir Ujkani (gli altri due calciatori che erano in scadenza di contratto), il Torino ha deciso di non puntare sul numero 29 per il futuro e il dt Davide Vagnati lo ha già sostituito con l’acquisto di Mergim Vojvoda dallo Standard Liegi. Nelle quattro stagioni disputate in granata De Silvestri si è sempre fatto apprezzare per l’impegno mostrato in campo e per le qualità umane, che gli hanno permesso di essere anche un importante uomo-spogliatoio. Di fatto, quella di De Silvestri è la prima cessione del Torino in questa sessione estiva di calciomercato.