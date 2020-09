Biglia, Vera, Torreira: Giampaolo aspetta ancora il regista

Calciomercato Torino / Giampaolo attende il regista ma la situazione non si sblocca: Biglia attende i granata che continuano a puntare Vera e Torreira

Biglia, Vera, Torreira, il tempo corre ma Giampaolo continua ad attendere l’unico vero rinforzo che ancora manca: il regista. I nomi ci sono ma la situazione continua a restare in stallo. Magari, ce lo auguriamo, nelle prossime il Torino ci smentirà sbloccando finalmente una delle tre trattative in corso, regalando così al tecnico la pedina centrale nella sua idea di gioco. Tuttavia, al momento, nessuno dei tre fronti sembra far registrare particolari novità. Partendo dal più spigoloso: quello relativo a Torreira. Il giocatore indubbiamente sarebbe il profilo giusto per il Toro e per Giampaolo ma lo stesso agente del giocatore ha sottolineato le difficoltà, soprattutto economiche, della trattativa. “Per il Toro è perfetto ma costa tanto“: e la strada si mette in salita.

Vera e Biglia, la situazione

Situazione calda anche sugli altri due fronti. Biglia ha già l’accordo con il Torino in mano ma di fatto è stato momentaneamente messo da parte. L’età e la tenuta fisica non certo impeccabile lasciano più di qualche dubbio sul piatto della trattativa e i granata hanno congelato il tutto. Almeno momentaneamente.

Tra i due opposti, c’è il discorso su Vera. Un’offerta Vagnati e la società granata l’hanno già fatta recapitare sulla scrivania dell’Argentinos Juniors ma lo stesso giocatore l’ha considerata non adeguata rispedendola direttamente al mittente. Vagnati ha poi confermato che il Torino lo sta seguendo senza però esporsi in maniera chiara e netta. E adesso il problema, o quanto meno il nodo, è proprio questo: Giampaolo ha bisogno che i granata si espongano e arrivino ad una soluzione. Pensare di mettere in piedi la propria idea di calcio senza il regista, per il tecnico, non è pensabile.