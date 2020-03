“Glik vieni al Toro”. I tifosi si mobilitano per il ritorno del difensore

Calciomercato Torino / Da quando Kamil Glik ha aperto al possibile ritorno, su Instagram si sono moltiplicati i messaggi d’affetto dei tifosi granata

“Torna al Toro”, “Torna a casa capitano”, “Ti aspettiamo a braccia aperte”. Questi sono solamente una minima parte dei tanti messaggi che negli ultimi giorni sono arrivati a Kamil Glik da parte dei tifosi del Torino. Da quando il difensore polacco, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio amore per quella che per cinque anni è stata la sua squadra dichiarando anche che sarebbe disposto a tornare, nel caso gli arrivasse un’offerta, i tifosi del Toro hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram inondandolo di messaggi d’affetto e di inviti a lasciare il Monaco per vestire nuovamente la maglia granata.

Calciomercato Torino: Glik ha aperto al ritorno

“Torino è una parte di me. Sono stati i 5 anni più importanti della carriera. Indimenticabili. Al Toro sono ancora legato: il granata lo sento mio. In città ci torno spesso e sento tanti amici, come i miei ex compagni Moretti, Baselli e Belotti, conosco Sirigu perché ci siamo incrociati in Francia” aveva spiegato Glik a La Gazzetta dello Sport.

Ma soprattutto il difensore polacco ha spiegato di essere ancora in stretto contatto con Urbano Cairo, che sarà colui che dovrà effettivamente decidere se imbastire la prossima estate la trattativa con il Monaco. “Non ho mai perso i contatti con il presidente Urbano Cairo: è stata una persona molto importante nel mio cammino umano e professionale” ha aggiunto sempre Glik.

Calciomercato Torino: rivoluzione in difesa

Nella prossima stagione la difesa del Torino sarà molto diversa da quella vista in questo campionato: l’unico che sembra certo di restare è Lyanco, per Gleison Bremer e Koffi Djidji si valuteranno eventuali offerte, mentre Armando Izzo e Nicolas Nkoulou sembrano essere difficile poterli convincere a restare ancora in granata (in particolare il camerunese, che già la scorsa estate aveva puntato i piedi per essere ceduto). Per Glik lo spazio non mancherebbe e i tifosi su Instagram glielo hanno fatto capire.