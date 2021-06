Calciomercato Torino / Di Francesco nella conferenza di presentazione ha aperto alle cessioni. Il Toro punta a Gunter, richiesto da Juric

L’arrivo di Ivan Juric al Torino ha costretto il Verona ha rivedere i propri piani. Gli scaglieri hanno trovato in Di Francesco l’erede del croato: il tecnico ex Cagliari si è quindi legato al club fino al 2023 ed è pronto a dare la sua impronta alla rosa. Tra i punti toccati nella conferenza di presentazione, Di Francesco ha subito parlato di mercato, aprendo ad alcune cessioni e tra queste potrebbe rientrare anche Koray Gunter, uno dei pupilli di Juric ed entrato nel mirino del Toro come rinforzo per la difesa.

Di Francesco apre alle cessioni: “Nessuno è imprescindibile”

“Non c’è nessuno di imprescindibile, dobbiamo ragionare sul noi. Negli ultimi anni ho sentito tanti ‘io’, e non va bene: dobbiamo essere un unico corpo, che deve giocare per la salvezza con temperamento ed aggressività, che è un po’ quello che ha lasciato Juric“, queste le parole del nuovo tecnico gialloblu per quanto riguarda il progetto. I giocatori attuali sono quindi tutti in discussione ed i granata possono aprofittarne per riportane qualcuno alla corte di Juric. Tra i profili richiesti espressamente c’è Gunter, cresciuto molto proprio grazie agli insegnamenti del croato.

Calciomercato Torino: Gunter la prima scelta

Con gli addii di Nkoulou e Lyanco, potrebbe essere il profilo ideale per la difesa del Toro, che giocherà a tre e necessita di quella grinta richiesta dal tecnico. Vagnati è quindi già al lavoro per trovare la soluzione ideale per tutte le parti tirate in causa. Gunter al momento è la prima scelta per la difesa, anche perché nel frattempo è tramontata (sembra definitivamente)la pista Vuskovic, difensore dell’Hajduk Spalato che non ha convinto Juric.