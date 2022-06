Calciomercato Torino / Il Cagliari ha fretta di completare le cessioni, compresa quella di Joao Pedro. Ma Vagnati: “È ancora presto”

Il calciomercato è, tra le altre cose, una questione di momenti, di incastri tra reciproche necessità. La sintonia tra due club che vogliono chiudere una trattativa è indissolubilmente legata alla variabile tempo. Sta accadendo, ad esempio, che nei colloqui avviati per Joao Pedro, Torino e Cagliari si trovino in due momenti divergenti, quasi opposti. Parlando proprio di JP, il diesse granata diceva, venerdì scorso: “Ne ho parlato con Capozzucca (il collega del Cagliari, ndr) ma è ancora presto, non ci sono le giuste condizioni”. Emergeva, insomma, la volontà di prendere tempo per far abbassare il prezzo e capire quanto davvero sia necessario insistere per l’attaccante italo-brasiliano.

Cagliari, le cessioni sono necessarie

Per contro, però, il Cagliari di tempo a disposizione ne ha ben poco. I rossoblu hanno fretta di completare le cessioni eccellenti (Joao Pedro, ma anche Bellanova e Nandez) in modo da sistemare l’indice di liquidità, parametro vincolante per l’iscrizione alla prossima Serie B. Spiegava il dg Passetti: “Già nel mese di giugno noi dobbiamo fare delle cessioni tali da ripianare la capienza necessaria. È qualcosa che dobbiamo fare, c’è una discreta urgenza nel chiudere le operazioni di mercato”.

Torino, distanza per Joao Pedro

Insomma, semplificando al massimo, si potrebbe dire che il Cagliari ha premura di vendere ma il Torino ancora non è pronto a comprare, dal momento che è ancora alle prese – in entrata – con i riscatti di Pellegri, Mandragora, Praet e in uscita dalla situazione di Bremer. Dopo il colloquio della scorsa settimana, le parti potrebbero aggiornarsi nuovamente e colmare la grande distanza sulla valutazione del cartellino. Ma nel frattempo potrebbe crescere la concorrenza, che in Serie A è ben folta.