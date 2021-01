Calciomercato Torino / Jasmin Kurtic spinge per il trasferimento in granata, granata e ducali tornano a trattare

Il Torino continua a mantenere vivi i contatti con il Parma per parlare di Kurtic e con il Genoa per quanto riguarda l’obiettivo Lerager. Il presidente Cairo e il responsabile dell’area tecnica Vagnati stanno lavorando per accontentare Davide Nicola sul mercato, con il nuovo allenatore granata che per il momento si appresta a valutare i giocatori a disposizione. È innegabile che ormai da diverse settimane il club granata ha messo gli occhi sul centrocampista sloveno e i confronti tra Toro e Parma, per parlare del giocatore continueranno anche nelle prossime ore. La cifra che il club emiliano vorrebbe per privarsi di Kurtic si aggira intorno ai 4 milioni.

Calciomercato Torino: D’Aversa blocca lo sloveno

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo la partita Sassuolo-Parma aveva dichiarato: “Kurtic? Per me non è un giocatore in uscita. Io però faccio l’allenatore e mi rimetto alle decisioni della società. Ho dettato alcune linee guida, però alcune decisioni spettano alla società“. L’allenatore dei ducali non vorrebbe quindi rinunciare allo sloveno per la seconda parte di questo campionato e lo ha fatto sapere anche alla società: per questo la trattativa negli ultimi giorni si è un po’ arenata, anche se a cercare di riaprirla è proprio lo stesso calciatore.

Calciomercato Torino: Kurtic vuole tornare

È ormai nota a tutti l’intezione di Kurtic di tornare al Torino per aiutare la squadra di Davide Nicola ad uscire dalla zona retrocessione. Il centrocampista del Parma vuole nuovamente indossare la maglia granata, dopo averlo già fatto dal gennaio del 2014 fino alla fine di quella stagione. Lo sloveno nel corso di quella breve parentesi all’ombra della Mole, con allora Ventura allenatore dei granata, collezionò 16 presenze e 2 reti, una di questa segnata nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina: un gol importante perché permise al Torino di pareggiare la partita e di chiudere il campionato al settimo posto, posizione che permise di qualificarsi ai preliminari di Europa League, visti i guai finanziari del Parma.