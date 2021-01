Calciomercato Torino / I granata vorrebbero Lerager in prestito con diritto di riscatto, i rossoblù lo vogliono cedere definitivamente

La fumata bianca per Lukas Lerager non c’è ancora: tra il Torino e il Genoa c’è infatti ancora distanza tra domanda e offerta, saranno quindi necessari altri colloqui fra Davide Vagnati e Francesco Marroccu per arrivare a un accordo. Il problema è più che altro legato alla formula del possibile trasferimento sotto la Mole del centrocampista danese: il club rossoblù per lasciar partire il giocatore vuole essere certo di incassare almeno 5 milioni di euro, la società granata spera invece di arrivare a un’intesa per il prestito con diritto di riscatto (e non obbligo) della mezzala.

Calciomercato Torino: Lerager dipende da… Nicola

L’esclusione dall’elenco dei convocati di Lerager per la partita di domenica tra il Genoa e il Cagliari fa comunque pensare che un accordo tra le due società possa essere alla fine trovato. Il centrocampista danese è un giocatore che è stato richiesto espressamente da Davide Nicola, che lo ha conosciuto e allenato proprio in Liguria: non è però certo che il tecnico rimanga sulla panchina del Torino anche nella prossima stagione e che Lerager possa quindi rientrare nel progetto dell’allenatore del prossimo anno (se dovesse cambiare). Anche per questo motivo la società granata preferirebbe l’opzione del prestito con un semplice diritto di riscatto, in modo da poter rimandare la decisione sull’acquisto definitivo del centrocampista a fine stagione, dopo averlo valutato sul campo e aver risolto anche la questione allenatore. Già nelle prossime ore sono comunque previsti nuovi contatti tra Torino e Genoa per arrivare a un accordo.