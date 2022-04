Il brasiliano nel mirino di almeno due squadre di Premier: ci prova anche il Leicester, che col Torino deve parlare del riscatto di Praet

Impossibile non accorgersi dello strapotere offerto da Gleison Bremer sui campi di Serie A. Il difensore classe ’97 è una delle più grandi sorprese di quest’ultima stagione. Il suo rendimento è a dir poco superlativo e i numeri lo posizionano davanti a colleghi del ruolo di tutto rispetto. Bremer, con 437, si trova nettamente al primo posto della classifica recuperi del nostro campionato. Il più vicino è Palomino dell’Atalanta con 325. Una differenza abissale, che non ha lasciato indifferenti le squadre di élite dell’intero panorama calcistico mondiale. E quando si parla di top in Europa, nel periodo storico in cui viviamo, è un altro modo per dire Premier League.

Su Bremer anche il Leicester

Non solo dunque gli occhi delle milanesi sul brasiliano. Gleison Bremer fa gola a due squadre del campionato inglese. Voci raccontano di un interesse del Leicester, che sarebbe entrato nella corsa per l’acquisto del difensore. Come riporta il The Telegraph, le Foxes potrebbero giocarsi col Toro la carta Dennis Praet. Il belga è infatti giunto la scorsa estate sotto la Mole proprio dal club d’oltremanica, che ne detiene il cartellino. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro: una cifra alta almeno da un punto di vista della tenuta fisica, ma è chiaro che una possibile partenza di Bremer aprirebbe alla possibilità di uno sconto considerevole.

Tottenham per un probabile sogno Champions

Un’opzione, quella della contropartita tecnica, che darebbe un punto a favore al Leicester rispetto alle altre pretendenti, come il Tottenham di Antonio Conte. Anche gli Spurs, allo stesso tempo, potrebbero avere dalla loro un asso nella manica, che potrebbe far gola soprattutto al calciatore. Le ambizioni di Bremer, in caso di addio al Torino, sono piuttosto chiare e tra un Leicester fuori dalle coppe e un Tottenham qualificato alla prossima Champions League (al momento quarto in classifica) la scelta verrebbe da sé.