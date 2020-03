Toro, Linetty non è uscito dai radar: la Samp fissa il prezzo

Calciomercato Torino / Linetty, cercato a gennaio dai granata, può tornare di moda in estate: la Sampdoria ha già fissato il prezzo

“Vedremo più avanti”, ma la porta non è chiusa. Karol Linetty, a gennaio, è stato a un passo dal Torino: lo ha confessato lui stesso in un’intervista ad un’emittente polacca. E d’estate il discorso potrebbe riaprirsi, se non altro perché verrà meno una delle giustificazioni addotte dal centrocampista classe 1995 per le quali la trattativa è poi saltata: “​Non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza, cambiando improvvisamente squadra”. A luglio, quando verosimilmente il campionato potrebbe finire, le carte si rimescoleranno.

La valutazione della Sampdoria e il nodo contratto

Sono due i punti da tenere in considerazione per meglio osservare lo sviluppo della trattativa. In primis la valutazione posta dalla Samp, che a gennaio oltre a quella del Toro ha ricevuto anche una proposta dalla Germania: 15 milioni, non di meno.

Poi c’è la questione del rinnovo. Il contratto attualmente in essere tra il polacco e il club blucerchiato scadrà nel giugno 2021. Le trattative per un prolungamento fino al 2024 proseguono, ma tra le parti c’è ancora distanza. Un aspetto non marginale, da monitorare per il futuro.

Il Torino studia il colpo, dopo averlo accarezzato a gennaio. Aspettando eventuali novità sulle trattative interne alla società di Ferrero e facendo i conti con la cifra richiesta.