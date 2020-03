Biglia e Bonaventura: dal Milan due occasioni a parametro zero

Calciomercato Torino / Sia Lucas Biglia che Giacomo Bonaventura non rinnoveranno i rispettivi contratti con il Milan: Cairo e Bava li valutano

Sia che il campionato termini, sia che lo stop dovuto al Coronavirus diventi definitivo, non appena il calciomercato riaprirà in casa Torino partirà una sorta di rivoluzione. Rivoluzione che riguarderà anche il centrocampo, settore che necessita di rinforzi di qualità. Tra i giocatori con i piedi buoni che saranno sul mercato ci sono anche i milanisti Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura: entrambi sono in scadenza di contratto, entrambi non rinnoveranno con la società rossonera e, di conseguenza, entrambi potranno essere acquistati a parametro zero.

Calciomercato Torino: su Bonaventura anche Lazio e Fiorentina

Bonaventura ha del tutto smaltito i problemi al ginocchio che lo hanno costretto a lungo stop e dallo scorso autunno è tornato a giocare con continuità (ha anche segnato al Torino nel match di Coppa Italia). E’ un giocatore duttile, che può giocare sia come esterno di centrocampo che come mezzala, è dotato di una buona conclusione dalla distanza e di ottime capacità di inserimento. Sulle sue tracce ci sono però anche Lazio e Fiorentina: d’altronde Bonaventura compirà 31 anni ad agosto e può ancora dare molto a qualsiasi squadra di serie A.

Calciomercato Torino: Biglia e i dubbi sulla condizione fisica

Discorso differente invece per quanto riguarda Biglia. L’argentino per caratteristiche è forse il giocatore che più manca al Torino: è un regista dotato di un’ottima visione di gioco, bravo nel smistare i palloni ma anche nell’agire da mediano e interrompere le azioni avversarie. Non è rapidissimo nei movimenti ma con la sua grande esperienza sa farsi valere. I dubbi di Bava sono però legati alle condizioni di salute e ai tanti infortuni che hanno contraddistinto le sue ultime stagioni al Milan, nelle quali non è mai riuscito a giocare con continuità. Anche quest’anno, dopo aver giocato con continuità nella prima parte dell’anno, si è spesso dovuto accomodare in tribuna per dei guai fisici.