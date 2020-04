Lyanco: Petrachi lo segue, il Bologna lo sogna. Ma il Toro…

Calciomercato Torino / La Roma di Petrachi potrebbe tornare all’attacco per Lyanco. E il Bologna sogna il ritorno. Cairo e Bava in guardia

I colloqui a se stesso di Gianluca Petrachi, l’estate scorsa, vertevano anche sul profilo di Lyanco, portato dal San Paolo al Torino in gran segreto e (magari) da regalare alla sua nuova Roma, con annesse riflessioni etiche su tradimenti e beffardi scippi. Eppure, nei mesi di mercato, il gelo con Cairo aveva prevalso: così i tentativi per il brasiliano e per Nkoulou – smentiti, smentitissimi – erano andati a vuoto. Ma nei pizzini del ds giallorosso ex granata quello del centrale classe 1997 è un nome ancora presente. Perché tra qualche mese, passata l’emergenza, la difesa della Lupa andrà rivoluzionata. E, qualora non si riuscisse a trattenere Smalling, ci sarà da svolgere un casting.

Il casting della Roma e il piano del Bologna

Toro avvisato insomma: Lyanco ancora piace alla Roma, che potrebbe rifarsi viva tra qualche mese. I giallorossi, peraltro, non sono gli unici interessati. C’è anche il Bologna, squadra nella quale il verdeoro era andato in prestito nella passata stagione (e, a proposito di un ritorno, ha detto: “Mai dire mai”). Per i rossoblu, il suo sarebbe il primo nome per rinforzare la retroguardia.

Torino, che si fa? Lyanco perno di una difesa che rischia di smantellarsi

Ma di mezzo c’è il Torino. Cairo e Bava, per ora, a Roma e Bologna risponderebbero nisba. E non potrebbero fare altrimenti. In difesa, infatti, ci sono due situazioni scottanti da monitorare. Izzo e Nkoulou sono tutt’altro che certi della permanenza. Sull’azzurro c’è l’Inter, mentre il camerunense potrebbe salutare dopo lo strappo – ricucito a fatica – dell’agosto scorso.

Di compromettere anche il destino granata di Lyanco, i vertici di via Arcivescovado non hanno alcuna intenzione. Per questo, al momento, una sua cessione non può essere contemplata. Petrachi e il Bologna, però, restano all’erta.