Adam Masina, arrivato al Toro in sordina, ha convinto tutti: ma il suo futuro è da decidere con la società

Adam Masina, al Torino, ha fatto una grande seconda parte di stagione. Arrivato in prestito dall’Udinese, si è confermato come titolare in una squadra che ha lottato per l’Europa. In Friuli invece, dove si lottava per non retrocedere, aveva giocato pochissimo. Si è dimostrato un giocatore di livello, in campo ma soprattutto nella mentalità. Ha capito subito il significato del Toro, dimostrandosi un grande professionista. In verità era stato preso per fare l’esterno a tutta fascia sulla sinistra, essendo mancino, ma non l’ha mai fatto. Juric lo ha studiato in allenamento e ha capito che era meglio farlo giocare basso, in difesa, al posto di Rodriguez. Spesso e volentieri, per fare giocare Masina dietro, Juric ha spostato Rodriguez sulla fascia. Ottimo acquisto a gennaio del Toro. Ma il futuro?

Le sue parole dopo Bergamo

Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Prezzo di circa 1 milione. Li vale tutti, per quello che ha fatto vedere. Dopo Bergamo, ha detto: “Conoscevo la piazza e sapevo dove stavo arrivando. Sono molto contento e ringrazio il mister per la fiducia e per quanto mi ha fatto giocare. Ci tenevo a fare bene per me e per la mia famiglia. Ora faremo le valutazioni con la società: vedremo per l’anno prossimo“. Quindi a breve, ci sarà un incontro con la società e si deciderà il suo futuro. Inoltre, ha dichiarato: “Siamo arrivati 9° ed è un risultato importante. Anche davanti al Napoli, campione d’Italia. Adesso speriamo nella Fiorentina”. Piedi per terra, bicchiere mezzo pieno e tanta voglia di continuare al Toro per lui.

La stagione

In totale per lui, in questa Serie A, 20 presenze e 2 cartellini gialli. Con l’Udinese, aveva saltato le prime 9 partite per infortunio. Delle rimanenti 13, 9 le ha passate in panchina. Ne ha giocate solo 4, di cui solo 1 da titolare. Al Toro invece, su 17 partite disponibili, ne ha giocate 16. Solo 1 in panchina: Torino-Frosinone 0-0. Per il resto, 10 da titolare e 6 da subentrato. Anche Juric l’ha definito come una piacevole sorpresa.