In attesa di capire il futuro di Milinkovic-Savic la porta granata andrà in contro a una rivoluzione: il punto sul mercato

Un’altra stagione volge al termine e in casa Torino è già tempo di programmare il mercato estivo per migliorare la squadra a disposizione dell’allenatore che verrà. Sono tanti i calciatori che nel prossimo campionato non vestiranno più la maglia granata e il reparto che più potrebbe cambiare è proprio quello dei portieri. Da Milinkovc-Savic fino a Popa, passando per Passador e Gemello: il punto sul mercato.

Milinkovic-Savic, futuro tutto da scrivere

La situazione del serbo è ancora tutta da valutare. Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma non è questo il punto del discorso. Il focus è sulla sua affidabilità. Spesso e volentieri è stato protagonista di errori grossolani, che hanno condizionato i risultati della squadra. A volte anche in partite in cui era vietato sbagliare, come ad esempio il derby contro la Juventus, in cui fu responsabile su due gol dei bianconeri. Nella parte conclusiva della stagione ha poi alzato il livello, salvando la squadra in più occasioni. Ora che però Juric andrà via il suo futuro potrebbe essere legato alle preferenze del nuovo allenatore. Il croato ne nutriva grande stima, soprattutto per le abilità di Milinkovic nel giocare con i piedi. Sulla sua permanenza, dunque, non c’è certezza.

Passador e Popa, ipotesi prestiti

Entrambi non hanno mai trovato spazio nel Toro. Quando Milinkovic-Savic ha vissuto il momento più buio della stagione Juric si è affidato a Gemello, che tanto meglio non ha fatto. Entrambi, dunque, dovrebbero partire in prestito per giocare di più e fare esperienza. Passador è reduce da un’esperienza in Lega Pro, nel Rimini. Popa ha invece trascorso l’intera stagione in panchina, senza mai scendere in campo.

Gemello saluterà

Dopo più di sette anni Luca Gemello lascerà il Torino. La sua avventura si è chiusa con la trasferta di Bergamo, in cui ha giocato al posto dell’infortunato Milinkovic-Savic. Una prova non proprio da incorniciare per il portiere granata, che ha subito tre gol e che sul secondo è stato protagonista di un’incertezza. Ora saluterà a parametro zero in cerca di una nuova avventura.