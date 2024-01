Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli: l’esterno campano classe 1995 in passato era stato vicino al Toro

Non sempre le trattative di mercato vanno a buon fine. La sessione invernale, si è aperta il 1 di gennaio e si chiuderà il 31. Alcuni trasferimenti sono già ufficiali dopo pochi giorni: Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno, classe 1995, arriva per circa 3 milioni dalla Salernitana. Ha firmato un contratto fino al 2027 (opzione fino al 2028) e ha scelto la maglia numero 30. Il giocatore, nato proprio a Napoli, in passato era stato molto vicino al Torino. Sotto la guida di Nicola, era esploso e i granata avevano messo gli occhi su di lui. La Salernitana all’epoca lo prese dal Venezia, pagandolo solo 1 milione. Gioca a destra, ma può giocare anche a sinistra.

La vicenda con il Toro

Con l’infortunio di Lazaro, nella scorsa stagione, al Toro piaceva Mazzocchi. Infatti come esterni erano rimasti solo Singo, Vojvoda e Bayeye (Rodriguez adattato). Era anche arrivato il primo sì del giocatore, ma poi un brutto infortunio bloccò la trattativa. In estate però, con la partenza di Singo direzione Monaco, Mazzocchi era tornato di moda. Poi però, il Toro ha puntato su Raoul Bellanova. Prima del ritorno di Lazaro in granata, la pista si è raffreddata.

La sua stagione

Quella di quest’anno, alla Salernitana, non è stata una prima parte di stagione molto esaltante. I campani sono ultimi in Serie A e lui, tra campionato e Coppa Italia, in 18 presenze, ha fatto solo 1 assist e 0 gol. Inoltre, è in diffida, avendo preso 4 cartellini gialli. Dopo Nicola, è arrivato Sousa e adesso c’è Pippo Inzaghi in panchina. Per l’esterno, che è stato anche capitano, era arrivato il momento di cambiare aria. Nella scorsa stagione, in 27 partite, fece 2 gol e 4 assist.