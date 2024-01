La situazione in porta del Torino: Pietro Passador è rientrato dal prestito, adesso qualcuno partirà in prestito, ma chi?

C’è una situazione da gestire in casa Toro: i portieri. Rispetto a come erano state organizzate le cose in estate, adesso ci potrebbero essere dei cambiamenti. Nella giornata di ieri, Pietro Passador è rientrato dal prestito al Rimini in Serie C. Con il rientro del classe 2003, adesso ci sono 4 portieri nella rosa della Prima Squadra: Milinkovic-Savic (il primo), Gemello (il secondo) e poi Popa e Passador. Uno dei quattro può partire in prestito. Vanja è il titolare e non si tocca. Gemello, ha già fatto le sue esperienze in Serie C e sta per rinnovare il suo contratto. Popa in Italia non si è fatto ancora conoscere e sarebbe difficile piazzarlo in prestito, per farlo giocare, a stagione in corso. Quindi, proprio Passador dovrebbe essere destinato partire in prestito: il Torino crede nella qualità dell’ex Primavera e Vagnati ha tutta l’intenzione di trovargli una nuova sistemazione.

Passador al Rimini: uno spreco

Lo scorso anno, la Primavera di Scurto ha fatto una grande stagione, sfiorando lo Scudetto. Tra i pali, protagonista assoluto della cavalcata, ci fu proprio Pietro Passador. A fine stagione però, essendo già un fuori quota, è dovuto partire in prestito. Destinazione Serie C, al Rimini. Un portiere giovane e promettente come lui, avrebbe meritato di giocare. Per lui 0 presenze in campionato e solo 1 in Coppa Italia. Non aveva senso rimanere lì ed ecco che il Toro lo ha subito richiamato. L’obiettivo adesso è piazzarlo in prestito per farlo giocare. Il ragazzo ne ha bisogno e deve ritrovare continuità.

Le gerarchie in porta

Le gerarchie in porta, nel Torino, sono chiare. Prima del ritiro a Pinzolo, si poteva pensare che Popa potesse essere il secondo portiere e Gemello il terzo. Poi però, non ci sono stati dubbi. Juric aveva detto, al termine del ritiro: “Secondo Cataldi che è esperto in materia, Gemello è più avanti di Popa. Gemello è il secondo, Popa è il terzo”. Così il classe 2000, rumeno, è diventato il terzo.