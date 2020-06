Monza promosso in B: ora punta alla conferma di Rauti - Toro.it

Calciomercato Torino / Nicola Rauti potrebbe restare al club brianzolo anche nella prossima stagione: il club granata può dire sì al prestito

Cinque presenze e un gol, tra l’altro siglato all’esordio in serie C contro il Novara: è questo il bottino di Nicola Rauti al Monza, nella sua prima esperienza tra i professionisti. Un bottino magro ma non potrebbe essere altrimenti considerato che dal 22 febbraio il club brianzolo non è più sceso in campo a causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nel frattempo è comunque arrivata la promozione in serie B, guadagnata dopo aver letteralmente dominato il proprio girone. Nonostante il poco tempo avuto per ambientarsi, Rauti ha però impressionato sia il tecnico Christian Brocchi, che i massimi dirigenti del Monza, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che ora lo vorrebbero confermare in vista della prossima stagione.

Calciomercato Torino: Rauti può restare al Monza

La trattativa non è ancora iniziata ma il Torino potrebbe essere disponibile a un prestito del suo attaccante, in modo che possa continuare il percorso di crescita in un campionato difficile come lo è quello cadetto. Dopo aver dimostrato, nelle poche settimane avute a disposizione, di poter essere protagonista in una squadra già molto competitiva per la serie C, come lo era quest’anno il Monza, Rauti potrebbe giocarsi le proprie chance in serie B. Negli scorsi giorni, dopo che la promozione del club è stata certificata, l’attaccante ha scritto su Instagram: “Ho avuto la fortuna di lavorare con dei vincenti, ho avuto la fortuna di poter imparare da loro, seppur per pochi mesi. È stata l’esperienza più formativa a livello calcistico e umano che abbia mai avuto”. Un chiaro segnale del fatto che in Brianza si sia trovato molto bene: accettare un altro prestito al Monza per Rauti potrebbe non essere affatto un problema.