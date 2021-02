Per Nicolas Nkoulou il rinnovo molto probabilmente non ci sarà e Marcelo Bielsa lo rivorrebbe al Leeds: un motivo in più per lasciare Torino

Perdere un giocatore a parametro è già di per sé un’assurdità, soprattutto se ci sarebbe il tempo e il modo per evitarlo, ma se poi il nome è quello di Nicolas Nkoulou l’assurdità diventa quasi un peccato mortale. E poco importano i colpi di testa della passata stagione o gli alti e bassi registrati in questa: il difensore è e resta uno degli uomini migliori di questo Toro. E’ bastato il cambio di allenatore e la ritrovata fiducia per riportarlo ad essere il perno della difesa granata che, caso vuole, da quando il giocatore si è ufficialmente ritrovato ha invertito la rotta. E’ successo nel secondo tempo contro l’Atalanta, contro il Genoa così come a Cagliari (ne abbiamo parlato qui). Eppure, il destino del giocatore sembra segnato e, come se non bastasse, negli ultimi giorni si è aggiunto anche un altro tassello ad un puzzle che sembra disegnare un addio ormai imminente.

Bielsa lo chiama: un motivo in più per non restare

E anche in questo caso il tassello ha un nome ben preciso: Marcelo Bielsa. Ma andiamo con ordine. Tra le tante pretendenti che stanno mettendo gli occhi su Nkoulou, fiutando la possibilità di ingaggiarlo a costo zero, ci sarebbe anche il Leeds che sembrerebbe interessato a portare il giocatore in Premier. Un passaggio che, se mai si avverasse, regalerebbe al giocatore la sua prima esperienza inglese ma soprattutto gli permetterebbe di riunirsi con quello è a tutti gli effetti il suo mentore. Bielsa, per l’appunto.

Il Loco, com’è soprannominato il tecnico argentino, ha infatti allenato Nkoulou ai tempi del Marsiglia proprio nella stagione in cui il difensore è esploso, tanto da venir considerato addirittura uno dei migliori difensori della Ligue 1. Un rapporto talmente stretto, quello tra i due, che ha portato il camerunense a schierarsi apertamente dalla parte di Bielsa in occasione della sua rottura polemica con il Marsiglia. E adesso, è proprio quel rapporto e la conseguente possibilità di tornare a disposizione del suo “maestro” a rappresentare un ulteriore ostacolo verso un rinnovo ogni giorno meno probabile. Un motivo in più, al contrario, per spingere Nkoulou a lasciare definitivamente Torino e il Toro.