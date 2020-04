Paleari rivela: "Io vicino al Torino, sogno la serie A" - Toro.it

Calciomercato Torino / In diretta su Instagram con il giornalista Nicolò Schira, Alberto Palerari ha svelato di essere stato a un passo dal club granata

“Sono stato molto vicino al Toro l’estate scorsa. Le ultime cose non dipendevano da me, ma dai club”. Parole queste pronunciate da Alberto Paleari, portiere del Cittadella che ha concesso un’intervista in diretta su Instagram al giornalista Nicolò Schira. Come è noto, l’estremo difensore in estate è stato a lungo trattato dal direttore sportivo Massimo Bava, per il ruolo di portiere di riserva, ma alla fine la società granata ha virato sullo svincolato Samir Ujkani, approdato al Torino negli ultimi giorni di agosto.

Calciomercato Torino: Paleari è ancora un obiettivo

Palerari continua però a essere seguito con interesse dal Torino, anche perché il contratto di Ujakni è in scadenza (ma come portiere di riserva si valuta anche al ritorno di Andrea Zaccagno) e la permanenza di Salvatore Sirigu non è certa. “Mi sarebbe piaciuto salire in A lo scorso anno, ora vorrei riuscirci con il Cittadella. Appena e se ripartirà il campionato vogliamo arrivare più in alto possibile. Serie A? Siamo a 6 punti dal secondo posto, perciò vale la pena crederci e provarci”.

Tornando a parlare di mercato, della trattative della scorsa estate (ma anche del futuro), Paleari, sempre nel corso della diretta Instagram, ha aggiunto: “Ho letto anche io le voci sul Lecce, qualche fondo di verità c’era ma non è stata una trattativa concreta come il Torino”. Ora resta da capire se la trattativa per il numero uno del Cittadella riprenderà.