Allenatori Serie A / Ufficiale Zanetti all’Empoli: biennale con opzione per il terzo. Spezia in contatto con tre allenatori

Ultimi stalli e dubbi per alcune squadre di Serie A, prima di architettare la prossima stagione. Alcune di esse non conoscono ancora con certezza il nome che guiderà i propri organici dalla panchina. L’Empoli non avrà più di questi pensieri. Ieri la fresca notizia della nomina a nuovo tecnico di Paolo Zanetti. Per l’ex centrocampista del Torino si tratta di un ritorno in Toscana, dove da calciatore ha militato per tre stagioni. Oggi, dopo la prima esperienza da allenatore in massima serie col Venezia, viene riaccolto sotto altre vesti. Rimarrà per due anni con opzione per il terzo. Attesa invece in quel di Bergamo per quanto riguarda la conferenza stampa che terrà nella giornata odierna Gian Piero Gasperini. E’ giunta l’ora dei conti. Il tecnico comunicherà una volta per tutte quale sarà il suo futuro. In caso di addio, per la panchina dell’Atalanta c’è in pole Igor Tudor, liberatosi dall’Hellas Verona. Gli scaligeri, a proposito, sono ai dettagli con Gabriele Cioffi. L’ex difensore del Torino, fino a qualche giorno fa sulla panchina dell’Udinese, firmerà un biennale. In settimana l’ufficialità.

Sottil verso Udine. Andreazzoli, Gotti e Farioli per lo Spezia

A Udine, a riempire la casella vuota, arriverà un altro tecnico dal passato a tinte granata: Andrea Sottil. Ieri l’ufficialità del divorzio con l’Ascoli che, di fatto, gli apre un’autostrada verso il ritorno in Friuli, dove ha giocato per quattro anni dal 1999 al 2003. Filtra ottimismo per quanto riguarda la conferma di Vincenzo Italiano da allenatore della Fiorentina. Domani avverrà l’incontro con la società per discutere di adeguamento del contratto e di rinnovo per un’altra stagione. Più confusionaria invece la situazione legata allo Spezia, che da qualche giorno si è separata da Thiago Motta. Secondo La Nazione è corsa a tre tra Romeo Andreazzoli, Luca Gotti e Francesco Farioli.