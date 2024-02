L’agente di Horvath ha parlato dell’ungherese classe 2002: “Vagnati lo segue e chiede di lui ogni due settimane”

Krisztofer Horvath, classe 2002, è un talento di proprietà del Torino. Nel 2020, il Torino lo ha preso dalla Primavera della Spal. Dopo aver giocato in Primavera sotto la guida prima di Coppitelli e poi di Cottafava, non è mai stato confermato in Prima Squadra del Toro, ma ha esordito con Giampaolo. Ha giocato in prestito al Szeged e al Debrecen. In estate non è partito per Pinzolo, per andare nuovamente in prestito. L’anno prima invece, nel doppio ritiro in Austria, si era messo in evidenza con Juric. Adesso è in prestito in Ungheria, al Kecskemet, squadra che si trova al 5^ posto in NB1 (massima divisone ungherese). In 22 presenze ha fatto 9 gol e 8 assist. Il suo contratto con il Toro scade nel 2025. A fine anno però, gli ungheresi hanno il diritto di riscatto. Marco Rossi, ct della Nazionale, lo ha anche convocato 2 volte. Il suo agente ha parlato, a Sportitalia, del ragazzo e del Toro. Di seguito le sue parole.

“Vagnati lo segue”

L’agente ha detto: “Il signor Vagnati segue da vicino la sua crescita e di solito chiede di lui ogni 2 settimane ed ha un bel rapporto con Krisztofer”. Ha poi aggiunto: “Sono sicuro che sia pronto per la Serie A, ma ovviamente sarà sempre una decisione dello staff tecnico. Una cosa è certa: se ne avrà la possibilità, farà di tutto per dimostrare di potersi guadagnare il suo posto. Euro 2024 è un sogno, ma c’è concorrenza”.

Un miglioramento continuo

Oltre che sotto l’aspetto tecnico, il giocatore sta migliorando anche sotto quello caratteriale. Armand Vorosbaranyi, suo agente, ha spiegato: “Sta disputando una stagione ancora migliore dell’ultima. Sta mettendo a referto numeri pazzeschi, determinando in campionato sotto molti parametri. Ciò che ci fa davvero essere contenti poi è un altro aspetto. Oltre al miglioramento in campo, ha accompagnato un’enorme crescita anche come uomo. Ha capito che il suo talento è un dono e non può sprecarlo. Ha un cuore enorme e giorno dopo giorno mostra sempre più leadership”.