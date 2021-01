Calciomercato Torino / Daniele Rugani è pronto a trasferirsi in granata: ora attende una risposta da Urbano Cairo

di Andrea Piva / Francesco Vittonetto – Daniele Rugani ha detto sì al Torino: è questa la notizia delle ultime ore. Il difensore, richiesto dal tecnico Davide Nicola che vorrebbe rinforzi per una difesa che finora si è fatta bucare con troppa facilità, ha infatti accettato l’offerta ed è pronto a lasciare la Francia per raggiungere il capoluogo piemontese. A bloccare la partenza del centrale è però proprio il Torino: Urbano Cairo non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi e non deciso se chiudere o no l’affare.

Calciomercato, Torino – Juventus: accordo per Rugani

Il tentennamento del patron granata è dovuto anche al fatto che neppure Nicolas Nkoulou ha deciso se accettare o rimandare al mittente la proposta del Rennes. La trattativa per Rugani non è però obbligatoriamente legata a quella per la cessione del camerunese: quest’oggi, infatti, i dirigenti granata hanno incontrato quelli bianconeri e, oltre a raggiungere un accordo per Rolando Mandragora, hanno anche trovato la formula giusta per poter far approdare alla corte di Davide Nicola il difensore della nazionale azzurra indipendentemente dalla decisione di Nkoulou.

Calciomercato Torino: Rugani attende una risposta

Se Nkoulou dovesse rifiutare l’offerta del Rennes, Rugani potrebbe arrivare al Torino con un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro, la Juventus ha inoltre dato la propria disponibilità a pagare quasi l’intero ingaggio del calciatore: i granata si ritroverebbero così a versare appena un quinto dello stipendio del difensore, per una spesa totale intorno ai 2 milioni di euro. L’indecisione del club granata sta però facendo perdere la pazienza alle varie parti in causa, per questo al Torino è stato dato un ultimatum per la riposta finale: Cairo e Vagnati dovranno decidere entro stasera, altrimenti la trattativa per Rugani rischia di saltare.