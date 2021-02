Calciomercato Torino / Finora Jacopo Segre non ha avuto molto spazio in granata: può essere ceduto in prestito

Anche Jacopo Segre può lasciare il Torino in questa sessione di mercato: nella giornata di ieri si sono registrati contatti che si sono fatti sempre più frequenti tra l’Empoli e la società granata, quest’oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare di chiudere l’accordo. Il centrocampista potrebbe trasferirsi alla squadra toscana (che al momento occupa il primo posto nel campionato di serie B ed è una delle principali candidate alla promozione) con la formula del prestito.

Calciomercato Torino: Segre verso l’Empoli

Segre nella prima parte di stagione al Torino ha raccolto 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, ma solamente in rare occasioni ha potuto giocare dal primo minuto. A Empoli avrebbe senz’altro maggiori possibilità di giocare e di proseguire il proprio percorso di crescita. Prima di cedere il numero 6 il Torino vuole però essere sicuro che non ci siano intoppi per quanto riguarda l’arrivo di Rolando Mandragora: la trattativa per il centrocampista di proprietà della Juventus è conclusa e nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite mediche di rito. Una volta superate firmerà il contratto con la società granata che, a quel punto, potrebbe lasciar partire Segre alla volta di Empoli.