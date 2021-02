Calciomercato Torino / La mancata risposta di Cairo spinge Rugani verso il Bologna. Nkoulou (per ora) resta in granata

Il tentennamento del Torino di ieri sera ha aperto le porte del Bologna a Daniele Rugani. La società felsinea al momento ha sorpassato i granata e pure il Parma, che aveva cercato di inserirsi già ieri. L’operazione per il rientro in Italia del difensore di proprietà della Juventus, in prestito al Rennes, sembrava praticamente cosa fatta: o, meglio, quasi fatta, poiché i francesi e i bianconeri aspettavano solo la risposta di Cairo. Risposta che non è arrivata: il passaggio di Rugani al Toro e quello di Nkoulou al Rennes, con una differenza di circa 2 milioni che i granata avrebbero dovuto pagare, non si è concretizzato. Motivo per cui l’entourage del giocatore, ha deciso di rivolgere il proprio sguardo altrove.