Tra la Lazio e Sarri manca ancora la fumata bianca, Zanetti rimane al Venezia mentre Hellas Verona e Sassuolo si sistemano

Maurizio Sarri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Lazio, anche se manca ancora la fumata bianca. La squadra biancoceleste dopo l’addio di Simone Inzaghi, approdato sulla panchina dell’Inter, sta proseguendo sulla pista che porta all’ex tecnico di Napoli e Juve. Ieri in tarda serata c’e stato un incontro tra l’allenatore toscano e il presidente della Lazio Claudio Lotito, un summit per pianificare il mercato e per limare gli ultimi dettagli. A breve potrebbe diventare realtà il matrimonio tra la Lazio e Sarri. Intanto il Venezia ha blindato Paolo Zanetti, dopo che l’ex giocatore del Toro ha portato in serie A la squadra veneta continuerà la sua avventura sulla panchina dei Leoni. Anche le ultime società del massimo campionato senza allenatore stanno cercando di trovare l’intesa con gli allenatori che sono al momento senza panchina.

Giampaolo vicino al Sassuolo e Di Francesco a un passo dall’Hellas Verona

Il Sassuolo sta chiudendo per portare sulla panchina neroverde Marci Giampaolo. Il passaggio del tecnico abruzzese al club emiliano consentirebbe al Torino di risparmiare circa 1,5 milioni, cifra che sarebbe aspettata a Giampaolo prima della naturale scadenza del contratto prevista per il giugno del 2022. I neroverdi che dopo tre stagioni hanno dovuto salutare De Zerbi diventato nuovo tecnico dello Shakhtar Donetsk, ora punta a Giampaolo che arriva dalla sfortunata esperienza con il Toro terminata lo scorso gennaio con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata.

Dionisi in pole position per la panchina della Sampdoria

Per quanto riguarda la Sampdoria il nome in cima alla lista dei preferiti rimane quello di Alessio Dionisi. Il tecnico, che ha appena riportato in serie A l’Empoli, presto dovrà sciogliere i nodi legati al suo futuro. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero oltre alla questione allenatore dovrà poi anche risolvere il problema legato al ds Osti e al capo scout Pecini. Entrambi infatti hanno il contratto in scadenza a fine giugno. Oltre alla panchina blucerchiata le altre due a rimanere ancora in bilico sono quella dell’Empoli e quella dell’Udinese, con il club bianconero che potrebbe alla fine decidere di confermare Luca Gotti.