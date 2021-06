Nuovi contatti tra il Torino, il Crotone e l’entourage di Messias per provare a sorpassare la concorrenza e aggiudicarsi l’attaccante rossoblù

L’inizio della sessione di calciomercato estiva si sta avvicinando e le squadre sono già al lavoro. Il Torino si sta muovendo per cercare di strappare Messias al Crotone. La società granata nella giornata ieri ha proseguito sulla pista che porta all’attaccante brasiliano. Ieri infatti ci sono stati nuovi contatti tra il Toro, la dirigenza del Crotone e l’entourage del giocatore. L’attaccante classe ‘91 è un profilo molto gradito a Ivan Juric che in questi giorni ha iniziato la sua avventura come tecnico del Toro dopo due ottime stagioni alla guida dell’Hellas Verona, dove ha ottenuto un nono e un decimo posto. Il ds Vagnati proverà in tutti i modi a strappare Messias al Crotone. Il giocatore ha da poco chiuso la sua prima stagione in serie A dove ha collezionato 9 gol e 4 assist così da attirare su di sè gli occhi di diverse squadre.

Messias, c’è tanta concorrenza

Il club granata dovrà stare molto attento alla concorrenza sia italiana che estera per aggiudicarsi Messias. Il ds della società calabrese Beppe Ursino ha dichiarato che ci sarebbero 7 club su Messias. A fare la differenza nella trattativa per strappare il sí del giocatore potrebbe essere il progetto tecnico, come per esempio il nuovo corso che verrà preso con l’arrivo del tecnico croato. A influenzare la scelta del giocatore rossoblù, se dovesse scegliere di approdare al Toro, potrebbe essere il fatto che per lui sarebbe un ritorno a casa. Infatti, il brasiliano ha già vissuto a Torino nel quartiere popolare Barriera di Milano. Ha lavorato come fattorino e ha giocato prima a livello amatoriale per poi approdare nei dilettanti. Tutti fattori che dovranno essere tenuti in conto. Intanto il Toro continua a mantenere calda la pista che porta a Messias.