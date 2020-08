Sepe, Vagnati lo segue. Il procuratore: “Merita uno step superiore al Parma”

Calciomercato Torino / Meret resta la prima scelta per il post-Sirigu ma Vagnati segue anche Sepe. Il procuratore conferma: “Merita di più”

Conosciuto ai tempi della Spal, nella stagione della promozione dalla B alla A, Alex Meret resta un punto fermo per Davide Vagnati. Tanto che il nuovo dt del Toro, lo vorrebbe per il dopo Sirigu. E fin qui, nulla di nuovo: che il direttore tecnico granata stimasse particolarmente il portiere era cosa nota così come la volontà di puntare ad un prestito. E sempre per rimanere in tema di cose note, non è nuovo nemmeno il disaccordo del Napoli con cui, dopo l’affare Verdi, i rapporti sono sì buoni ma non sufficienti per poter sperare in un cospicuo sconto per Meret. Fin qua, dunque, nulla di nuovo, tuttavia, una piccola novità per quanto riguarda il post-Sirigu c’è. In caso la pista per Meret si raffreddi, infatti, Vagnati avrebbe trovato un’alternativa: Sepe.

Sepe, il procuratore: “Merita uno step in più del Parma”

Viste le difficoltà che potrebbero registrarsi sulla strada per Meret, dunque, Vagnati vuole tutelarsi in caso l’affare non andasse in porto. E proprio Sepe sarebbe l’alternativa perfetta. Un’alternativa che non sarebbe soltanto la classica voce di corridoio. A confermare la possibilità di un’eventuale addio del portiere al Parma, infatti, è stato anche il suo procuratore, Mario Giuffredi. Secondo l’agente, infatti, “Sepe merita uno step superiore al Parma, anche se non so dove andrà“.

La destinazione, dunque, resta ancora un punto interrogativo da risolvere ma indubbiamente i granata non sono l’unica formazione interessata a Sepe. Il Torino, anche in questo caso, dovrà vedersela con il Napoli in un duello che, almeno per quanto riguarda la questione portieri, sembra destinato ad accendere il mercato.