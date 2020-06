Spal, il ds Zamuner si presenta: “Bonifazi e Castro saranno riscattati”

Le parole alla conferenza di presentazione di Giorgio Zamuner, nuovo ds della Spal, arrivato al posto dell’ex Davide Vagnati

La Spal gioca in casa per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Davide Vagnati, approdato al Torino per cominciare a lavorare sul progetto granata, gli estensi si sono messi a cercare il profilo ideale per sostituirlo ed hanno optato per Giorgio Zamuner, ex giocatore spallino, che ha accompagnato il club dalla C2 alla B tra il ’90 ed il ’92. Il cuore dell’ex direttore generale del Padova è in fondo rimasto a Ferrara e non ha di certo potuto rifiutare la chiamata di Mattioli, che lo ha presentato. Durante la conferenza, il nuovo ds ha fatto intendere di essersi già messo al lavoro per riscattare i primi giocatori. Tra questi anche Bonifazi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta.

Spal, Zamuner: “Proviamo a fare l’impresa”

Oltre ai ringraziamenti ed alla salvezza, il nuovo ds spallino ha fatto emergere gli obbiettivi non solo per quanto riguarda il campionato: “Proviamo a fare l’impresa. Tutta la squadra è convinta e consapevole dei propri mezzi e lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria. La stima verso Di Biagio è massima e vorremo continuare con lui, ma ne parleremo a tempo debito. Mercato? Al primo secondo della prima gara giocata, Castro e Bonifazi saranno ufficialmente nostri“.

Anche Walter Mattioli, presidente della Spal, ha espresso la propria: “Che sia stato un anno particolare non lo si può negare. Dopo il cambio del mister abbiamo visto partire il ds e per me è stata una separazione dopo dodici anni di rapporto. Davide (Vagnati) ha fatto una scelta professionale e per noi si è aperto il tema della sostituzione. Se società importanti attingono da noi, vuol dire che la nostra è un’organizzazione valida. Alla Spal deve rimanere chi crede nei nostri progetti.“, queste le parole del presidente spallino.

Calciomercato, contatti per Fares e Strefezza

Restano comunque vivi i contatti tra gli estensi ed il Torino. I primi della lista per il mercato di settembre restano infatti Strefezza e Fares, che potrebbero avere un epilogo felice grazie all’esperienza in biancazzurro di Vagnati. Il ds granata è già al alvoro ed ha avviato i primi contatti con il club per il quale ha lavorato per diversi anni. Molto intanto dipenderà dai risultati che Longo porterà a casa in questo finale di stagione.