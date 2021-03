Calciomercato Torino / Il Sun riferisce di un interesse del club londinese per Belotti che non ha ancora rinnovato il proprio contratto

“Nelle prossime settimane ci vedremo con l’agente di Belotti per trovare un punto d’accordo sul rinnovo” dichiarava Urbano Cairo. Ma, da quando il presidente ha pronunciato questa frase, non sono passate solo alcune settimane ma più di due mesi e quel punto d’accordo non è ancora stato trovato. Più che economico, il problema è legato alle ambizioni: dopo promesse disattesi e due stagioni a lottare per non retrocedere, il Gallo ambisce (comprensibilmente) a obiettivi superiori. La trattativa sta proseguendo ma, nel frattempo, dall’Inghilterra arriva la notizia che il Chelsea ha posato i propri occhi sul capitano del Torino.

Calciomercato Torino: Belotti piace al Chelsea

A riportarlo è il Sun, che spiega come il club londinese sia alla ricerca di una nuova prima punta e tra i giocatori che sta seguendo c’è proprio Belotti. Al Chelsea sanno che, se il rinnovo di contratto non dovesse arrivare, il Torino sarebbe costretto a cedere l’attaccante la prossima estate, per evitare di perderlo poi a parametro zero dodici mesi dopo. Per questo motivo da Londra hanno iniziato a seguire con interesse la trattativa tra Cairo, Vagnati e l’agente del Gallo, per capire se nei prossimi mesi ci saranno o no i margini per aprire una vera e propria trattativa. Se il rinnovo del contratto non dovesse arrivare, c’è da scommetterci che non sarà solamente il Chelsea a farsi avanti, ma l’elenco di squadra interessate ad acquistare Belotti aumenterebbero.