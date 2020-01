Adopo, c'è il Crotone: il Torino può mandarlo in prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Dopo Rauti anche Michel Adopo potrebbe lasciare la Primavera a gennaio: sul centrocampista classe 2000 è forte il Crotone

Potrebbe proseguire in Serie B la stagione di Michel Ndary Adopo. Il centrocampista classe 2000 del Torino Primavera è finito nel mirino del Crotone di Stroppa, attualmente terzo in classifica nel campionato cadetto. Tra i calabresi e il Torino ci sono stati contatti proficui negli ultimi giorni: si sta ragionando su un prestito secco, che possa dare al ragazzo l’opportunità di mettersi in mostra in un campionato professionistico. Già nella giornata di domani, 15 gennaio 2020, potrebbero arrivare novità. Anche se i pitagorici dovranno prima perfezionare un’uscita nel ruolo per poter poi concludere la trattativa.

Adopo dopo Rauti: il Torino Primavera saluta i 2000

Continua, dunque, l’opera di sfoltimento della Primavera granata. La formazione di Sesia ha già salutato Rauti e Buongiorno (oltre a De Angelis) e si appresta dunque a veder partire anche Adopo.

Prima, però, servirà attendere i movimenti del Crotone. Che per l’ex Torcy è in pole position. Manca solo l’ultimo, decisivo, affondo.