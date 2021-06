Calciomercato Torino / Fin qui il Torino non ha incassato né dai riscatti né dall’addio di Nkoulou: per finanziare le prossime trattative…

Che Nicolas Nkoulou sarebbe partito alla scadenza del contratto, e dunque senza che il Torino potesse incassare un euro in più rispetto a quelli risparmiati per il suo stipendio, era cosa nota da tempo. Fin dallo strappo nell’estate 2019, non c’erano infatti i margini per trattare il rinnovo. Cairo e Vagnati, invece, hanno avuto più difficoltà a digerire le decisioni prese da Milan e Fulham, I rossoneri hanno scelto di non sborsare gli 8 milioni pattuiti a gennaio per riscattare Soualiho Meité, a causa del basse rendimento del centrocampista. I londinesi hanno rinunciato a pagare i 12,5 milioni con cui avrebbero acquistato Ola Aina a titolo definitivo: a pesare, in questo caso, è stata la retrocessione in Championship dei cottagers.

Solo Boyé porta soldi al Torino

Situazioni diverse, unico esito: il Toro ha perso tre fonti importanti per finanziare il calciomercato che porterà a costruire la squadra da mettere nelle mani di Ivan Juric. L’ipotesi più ottimistica era che entrassero più di 20 milioni, un bel tesoretto. Per ora, invece, i granata non hanno incassato nulla, se si eccettuano i quasi 2 milioni in arrivo dall’Elche per il riscatto di Boyé.

Ora almeno due cessioni per finanziare il mercato

E così il budget per le trattative da portare avanti nelle prossime settimane è tutto da costruire, o quasi. Intanto Cairo e Vagnati hanno scelto di non riscattare nessuno dei giocatori presi in prestito un anno fa, né Bonazzoli, né Murru e neppure Gojak. Ora cercheranno di piazzare Ricardo Rodriguez (che può tornare in Germania: c’è il Mainz) e pure Lyanco, anche lui in uscita dopo una stagione disastrosa. Poi, appunto, potrebbe toccare ad Aina e Meité, rientranti (forse) con le valigie, a meno che Juric non cambi il loro destino. Qualora dovesse scegliere di cederli entrambi, comunque, difficilmente il Torino incasserà quanto avrebbe potuto fare fino alle decisioni prese da Fulham e Milan. Che hanno messo i bastoni tra le ruote ai granata.