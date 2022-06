Rauti ha fatto ritorno al Torino dopo una buona stagione in Serie C con la maglia del Pescara, ora c’è da decidere il suo futuro

La nuova stagione sta per iniziare e tutti i club sono come un cantiere aperto, con tante situazioni da risolvere. Tra i tanti nodi che il Toro dovrà sciogliere il prima possibile c’è quello legato al futuro di Nicola Rauti. L’attaccante classe 2000 è pronto a far rientro nel capoluogo piemontese, dopo aver passato la stagione in prestito al Pescara. Con il club abruzzese ha raccolto 34 presenze, fra campionato, play off e Coppa, riuscendo a segnare 6 reti e a confezionare 1 assist. Quella da poco finita è stata comunque una stagione nella quale, nonostante i pochi gol segnati, Rauti ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore con delle qualità importanti e indiscutibili. Doti che però non sono mai bastate per fargli fare il salto di qualità definitivo per poter esplodere. Per l’attaccante granata quello al Pescara era il terzo prestito in Serie C, dopo le esperienze con addosso le maglie di Monza e Palermo, e quindi molto probabilmente ci si poteva forse aspettare un po’ di più da lui.

Rauti: il futuro è ancora tutto da scrivere

Il futuro di Rauti è ancora incerto e il Toro vuole valutare attentamente cosa fare con l’attaccante nato 2000. Comunque, per il momento rimane l’ipotesi che Rauti possa rimanere alla corte di Ivan Juric, dove l’attaccante granata potrebbe provare a giocare tutte le carte a disposizione per ribaltare la situazione e conquistare la fiducia del tecnico croato. Molto più probabile la pista che porta ad un altro prestito, se si deciderà di prolungare il contratto di Rauti che scadrà il 30 giugno 2023. L’ennesimo prestito potrebbe essere in Serie B o in C. Due palcoscenici dove Rauti ha dimostrato di stare benissimo. Per arrivare in Serie A invece, molto probabilmente ci sono ancora diversi aspetti sui quali deve lavorare e che sono da migliorare. La cosa certa è che il Toro e Rauti cercheranno di trovare la soluzione che possa accontentare tutti.