Il Toro riparte da Belotti: Giampaolo costruirà attorno al Gallo - Toro.it

Calciomercato Torino / Testa ai colori granata: Belotti e il club vogliono ricominciare assieme. Sarà un fulcro, per Giampaolo

A due giorni dalla presentazione ufficiale di Marco Giampaolo e dal raduno al Filadelfia, il Torino è un progetto, non un cantiere. Qualche pilone è già piantato, sì: Vagnati ha raggiunto l’accordo per due rinnovi – Ansaldi e Ujkani – e sistemato la fascia sinistro con l’ormai prossimo arrivo di Ricardo Rodriguez. Ma la casa del nuovo tecnico è di là da venire, serviranno tempo (attenzione: non ce n’è tanto a disposizione) e la giusta elasticità nel portare avanti le trattative. Tra pezzi di fondamenta e lavori ancora da far partire, c’è una certezza. Un pilone, restando all’interno della metafora. Andrea Belotti, in settimana, guiderà i granata da capitano.

Le chiavi del gioco di Giampaolo: il Gallo, ad oggi, l’unica certezza

Facendo i conti con il gioco di Giampaolo, si individuano tre fulcri della manovra offensiva: il regista – e il Toro ancora lo sta cercando (sarà Biglia?) -, il trequartista – Verdi è in rosa, ma saranno da verificare le sue capacità di adattamento ai compiti richiesti – e il centravanti. Quest’ultimo è, davvero, la base da cui ripartire.

Il Gallo viene da un campionato chiuso a 16 gol, contraddistinto dal piccolo record di reti consecutivi ma soprattutto vissuto da trascinatore di un gruppo sfilacciato. Grandi meriti, nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza, sono da ricondurre al rendimento del 9 di Calcinate. E’ la dirigenza granata, in primis, a riconoscerlo.

Per questo a Biella sarà un punto fermo. Il nuovo mister e il cannoniere si studieranno nei primi giorni di ritiro, impareranno l’uno dall’altro. Consapevole, il primo dei due, che non potrà fare a meno del secondo. Per questo, ad oggi, il mercato attorno a Belotti è lontano: a Torino si hanno poche certezze, una di queste porta la fascia al braccio.