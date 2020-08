Valoti, Vagnati lo stima ma c'è concorrenza: la situazione - Toro.it

Calciomercato Torino / Mattia Valoti della Spal ha la stima del ds granata Vagnati: è un profilo monitorato ma non piace solo al Toro. E Linetty…

Può giocare in almeno due ruoli, da mezzala o trequartista. E già questo aspetto, osservato nell’ottica di un mercato difficile e da organizzare in tempi ridotti, è un fattore che depone a favore di Mattia Valoti. Il centrocampista classe 1993, di proprietà della Spal, è tra i primi obiettivi del Torino. Anche perché – e nemmeno questo è un punto di secondaria importanza – ha la stima del direttore sportivo granata. Davide Vagnati, quando vestiva l’abito dell’uomo mercato del club estense, investì sul vicentino circa 3 milioni per portarlo a Ferrara da Verona.

Vagnati lo conosce e lo stima: ma occhio al Benevento

Conosce il ragazzo, il diesse, e vorrebbe portarlo alla corte di Giampaolo. Ma attenzione: nel corso di una sessione di calciomercato, i nomi seguiti e inseguiti si contano a decine. Spesso, oltre all’interesse, conta l’opportunità. Quella per Valoti deve ancora crearsi, se non altro perché attorno al calciatore cresciuto nel vivaio dell’Albinoleffe nella nidiata che fu anche di Belotti, c’è una folta concorrenza.

E’ stato proprio il successore di Vagnati, Zamuner, ad elencare le squadre interessate: Benevento, Cagliari e Crotone, oltre al Toro. Le Streghe, in particolare, sono pronte a mettere sul piatto una contropartita gradita: Oliver Kragl, uno che in Serie B può far comodo.

Linetty e Valoti: i nomi caldi per il centrocampo

Insomma, la trattativa è aperta ma non ha un esito scontato. Tanto più che, nel frattempo, va tenuto d’occhio l’avvicinamento graduale del club di Cairo a Karol Linetty. Se Giampaolo dovesse indicare una mezzala titolare da inserire nel suo nuovo Torino, il prescelto sarebbe proprio il polacco della Samp. Che costa più di Valoti, ma è forse un’opportunità più ghiotta: perché lascerà il Doria con certezza, ha un contratto in scadenza tra un anno ed è attirato dal progetto granata. Quella per la mediana una corsa con sguardi di scacchisti: rapida e strategica assieme. Eppure il tempo scorre. Il raduno, lo ricordiamo, è fissato per mercoledì.